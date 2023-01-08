شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يتقدم باستقالة جماعية لوزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، باستقالة جماعية من رئاسة النادى عقب الخسارة التى تعرض لها الفريق من حرس الحدود بنتيجة 2 / 0.

وتقدم مجلس الإسماعيلى باستقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة، ومن المنتظر أن يعقد الوزير جلسة مع المجلس غدًا الاثنين لتحديد اللجنة الثلاثية التى ستتولى تسيير الأعمال بالنادى.

وحقق فريق حرس الحدود فوزاً ثميناً على الإسماعيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الأحد، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية حرس الحدود ، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في الدقيقتين 3 و59 بواقع هدف في كل شوط ، وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده إلى 10 نقاط ويتحسّن ترتيب الفريق في الدوري بعدما صعد للمركز الخامس عشر ، فيما تجمّد رصيد الأسماعيلي عند 7 نقاط ويتذيل جدول ترتيب الدوري.