شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى زيكو أفضل لاعب فى مباراة حرس الحدود والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مصطفى زيكو لاعب فريق حرس الحدود، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة حرس الحدود والإسماعيلى، التى جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدورى الممتاز.

ونجح مصطفى زيكو فى تسجيل هدفين فى شباك الإسماعيلى قاد بهما حرس الحدود لحصد 3 نقاط غالية ليترك مؤخرة الجدول لفريق الإسماعيلى.

سجل ثنائية حرس الحدود مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" فى الدقيقتين 3 و59 بواقع هدف فى كل شوط، وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده إلى 10 نقاط ويتحسّن ترتيب الفريق فى الدورى بعدما صعد للمركز الخامس عشر، فيما تجمّد رصيد الأسماعيلى عند 7 نقاط ويتذيل جدول ترتيب الدوري.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب حرس الحدود الذى ضغط بشكل قوى من البداية ونجح مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب حرس الحدود فى تسجيل هدف التقدم لفريقه خلال الدقيقة الثالثة من المباراة حيث سدد تصويبة بالقدم اليسرى من مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك كوكو حارس الاسماعيلي.

بعد الهدف، نشط أداء الإسماعيلى بحثاً عن هدف التعادل، كما شكّلت الهجمات المرتدة للإسماعيلى خطورة واضحة قبل أن ينتهى هذا الشوط بتقدم الحرس بهدف نظيف.

بدأ الشوط الثانى بحماس متواصل من الحرس وهجمات عشوائية من الأسماعيلى إلى أن سجل زيكو الهدف الثانى للحدود وحاول الاسماعيلى بعد الهدف العودة للمباراة لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز هام للحرس بثنائية نظيفة.