يعقوبو رجل مباراة أسوان والبنك الأهلي بالدوري

القاهرة - سامية سيد - حصل اسحاق يعقوبو على جائزة رجل مباراة أسوان والبنك الأهلي بالدوري حيث فريق أسوان رصيدة نقطة جديدة من التعادل السلبي مع البنك الأهلي، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل أسوان المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، حيث لعب 12 مباراة، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة، وخسر 6 مباريات، وأحرز فى إجمالي مبارياته 13 هدفا، بينما استقبل مرماه 13.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، بعدما لعب 12 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 10 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدف.

وبدأ البنك الأهلي بتشكيل يضم كلا من: "حراسة المرمي.. محمد أبو جبل، وخط الدفاع.. أحمد ياسين ومحمود الجزار وأحمد العش ويعقوبو ومحمود قاعود، وخط الوسط.. احمد توفيق ومحمد فتحي، وخط الهجوم.. أسامة فيصل وأحمد ياسر ورزاق سيسيه".

وجاء تشكيل أسوان كالتالي: "حراسة المرمي: "عمرو حسام، أحمد كاستلو، أحمد بلحاج، محمد مصطفى، محمد ناجي جدو، عماد فتحي، مصطفى عبد الرسول، ديلسون ماكامبي، أحمد خالد، محمد عطوة، على فتحي".