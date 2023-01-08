شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات صفقة انتقال مروان عطية للأهلي وموعد الكشف الطبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري والذي سنضم حديثاً للنادي الأهلي، للكشف الطبي مساء اليوم تمهيداً للاعلان عن انضمامه للقلعة الحمراء رسمياً.

ومن المقرر أن يقوم مروان عطية بالكشف الطبي في إحدى المستشفيات القريبة من النادي، على أن يقوم بجلسه تصوير داخل ملعب التتش عقب الكشف الطبي.

وحدد مسئولو النادي الأهلي 28 يناير الجارى موعداً للسفر إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، التى يستهلها المارد الأحمر بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندى فى الأول من فبراير المقبل.

وتلقى الأهلي تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأن نادى أوكلاند سيتي سيُشارك فى مونديال الأندية، المقرر إقامته فى المغرب خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.

وشهدت الأيام الماضية أنباء حول إمكانية انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالى، بسبب قيود وتداعيات فيروس كورونا ، وهو ما جعل إدارة الأهلي تفتح خط اتصال مع مسئولين فى الفيفا للتأكد من هذه الأنباء.

واستفسر مسئولو الأهلي من نظرائهم فى الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مصير مشاركة بطل نيوزيلندا فى مونديال الأندية، وجاء الرد بأن أوكلاند سيُشارك فى البطولة، حتى الآن، حيث لا توجد قيود على السفر من وإلى نيوزيلندا.