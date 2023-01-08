شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. فيريرا يخصص فقرة للتسديد على المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى، خلال مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

وقام جميع لاعبي الفريق بأداء هذه الفقرة من خلال التسديد من مسافات مختلفة، سواء من وضع الثبات أو الحركة، على مرمى محمد نديم والسيد عطية ثنائي حراسة المرمى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.