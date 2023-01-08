شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. فيريرا يخصص فقرة للتسديد على المرمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى، خلال مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.
وقام جميع لاعبي الفريق بأداء هذه الفقرة من خلال التسديد من مسافات مختلفة، سواء من وضع الثبات أو الحركة، على مرمى محمد نديم والسيد عطية ثنائي حراسة المرمى.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
من ناحية أخرى، أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران وشهدت هذه الفقرة تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب، بجانب أمور فنية أخرى تحت إشراف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.
وقام دانيال جونزاليس محلل الأداء بمتابعة هذه الفقرة وتدوين كافة الملاحظات والتفاصيل وفقا لتعليمات المدير الفني.
وحرص فيريرا على منح اللاعبين تعليمات فنية بشكل مستمر أثناء الفقرة الخططية، فيما يخص التحركات والتمركز داخل الملعب، بجانب أدوار فنية أخرى.