شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يؤدى تدريبات خاصة بالكرة تحت إشراف مخطط أحمال الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فقرة تدريبات خاصة بالكرة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، على هامش مران اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة الاتحاد المقبلة.

وخاض عمر جابر الحصة التأهيلية والبدنية بشكل طبيعي مع زملائه فى بداية المران، قبل أن يخوض بعدها التدريبات بشكل منفرد، وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق.

ويؤدي عمر جابر خلال الفترة الحالية برنامجا تدريبيا خاصا لتجهيزه بالشكل المناسب للمشاركة بشكل كامل في التدريبات، عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعانى منها فى العضلة الخلفية وابعدته عن المشاركة فى المباريات.