شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يواصل الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف منتخب مصر الأول للكرة النسائية تجمعه الأسبوعى غدًا، الاثنين، باستاد الشرطة بالعباسية، لمواصله تنفيذ برنامجه التدريبي، استعدادًا لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا، التي ستنطلق فى فبراير المقبل.

وتقرر أن تخوض اللاعبات مباراة تجريبية داخل المعسكر، فى ظل سعى الجهاز الفني للاطمئنان على بعض التفاصيل الفنية، واستيعاب اللاعبات لبعض الجمل التكتيكية.

واختار محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية قائمة تضم كلًا من مها الدمرداش، بسنت عبد العزيز، مهيرة علي، ياسمين سمير، منار هاني، بسمة محمد، إنجى عطية، هند اسماعيل، أمنية سمير، مديحة حبيب، ندا عماد، أميرة محمد، ميرنا محسن، آية ابراهيم متولي، إلهام هاني حسين، شهد مكرم رمزي، نورا إيهاب، نور جوهر، يارا عبد الهادي، يارا صبري، علياء ثابت، مايا إيهاب، نور خالد وحلا مصطفى.

ويضم الجهاز الفني المعاون لمحمد كمال كلًا من إسراء أسامة مدربًا عامًا، محمد عرفات مدربًا لحراس المرمى، محمد أبو خاطر مخطط الأحمال البدنية، سالم عاطف محلل الأداء، إيمان كمال طبيب المنتخب، ميريت مونيس أخصائي العلاج الطبيعي، راما جويلي المدير الإداري وسونيا سيد إداري المنتخب.