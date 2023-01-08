شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يرفع رصيده نقطة من التعادل الأول أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
بهذه النتيجة يحتل أسوان المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، حيث لعب 12 مباراة، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة، وخسر 6 مباريات، وأحرز فى إجمالي مبارياته 13 هدفا، بينما استقبل مرماه 13.
بينما يحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، بعدما لعب 12 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 10 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدف.
وبدأ البنك الأهلي بتشكيل يضم كلا من: "حراسة المرمي.. محمد أبو جبل، وخط الدفاع.. أحمد ياسين ومحمود الجزار وأحمد العش ويعقوبو ومحمود قاعود، وخط الوسط.. احمد توفيق ومحمد فتحي، وخط الهجوم.. أسامة فيصل وأحمد ياسر ورزاق سيسيه".
وكان فريق أسوان قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت علي استاد أسوان ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
آخر مواجهة جمعت بين أسوان والبنك الأهلي في الدوري المصري قبل لقاء اليوم، كانت بتاريخ 12 أغسطس 2021، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2.