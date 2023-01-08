شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يرفع رصيده نقطة من التعادل الأول أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع فريق أسوان رصيدة نقطة جديدة من التعادل السلبي مع البنك الأهلي، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل أسوان المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، حيث لعب 12 مباراة، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة، وخسر 6 مباريات، وأحرز فى إجمالي مبارياته 13 هدفا، بينما استقبل مرماه 13.

بينما يحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، بعدما لعب 12 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 10 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدف.

وبدأ البنك الأهلي بتشكيل يضم كلا من: "حراسة المرمي.. محمد أبو جبل، وخط الدفاع.. أحمد ياسين ومحمود الجزار وأحمد العش ويعقوبو ومحمود قاعود، وخط الوسط.. احمد توفيق ومحمد فتحي، وخط الهجوم.. أسامة فيصل وأحمد ياسر ورزاق سيسيه".

فيما جاء تشكيل أسوان كالتالي: "حراسة المرمي: "عمرو حسام، أحمد كاستلو، أحمد بلحاج، محمد مصطفى، محمد ناجي جدو، عماد فتحي، مصطفى عبد الرسول، ديلسون ماكامبي، أحمد خالد، محمد عطوة، على فتحي".

وكان فريق أسوان قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت علي استاد أسوان ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

آخر مواجهة جمعت بين أسوان والبنك الأهلي في الدوري المصري قبل لقاء اليوم، كانت بتاريخ 12 أغسطس 2021، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2.