شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. زيزو ينتظم فى التدريبات استعدادًا للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، انتظام أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب حصول "زيزو" على راحة من التدريبات الجماعية أمس السبت بقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، بسبب شعور اللاعب بالإجهاد العضلي .

وشارك "زيزو" في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الفنية والخططية، خلال التدريبات استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.