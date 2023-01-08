شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. زيزو ينتظم فى التدريبات استعدادًا للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، انتظام أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وشارك "زيزو" في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الفنية والخططية، خلال التدريبات استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.
ويرهن مسئولو الزمالك الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بتحسين النتائج خلال الفترة القادمة وذلك بعد إيقافها بسبب التعادل في الجولة الماضية أمام الداخلية حيث تعاهد الجميع على مصالحة الجماهير والعودة إلى طريق الانتصارات من أجل مواصلة منافسة على لقب الدورى المصرى الممتاز للمرة الثالثة على التوالي.