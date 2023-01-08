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مران الزمالك.. زيزو ينتظم فى التدريبات استعدادًا للاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، انتظام أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

 

جاء ذلك عقب حصول "زيزو" على راحة من التدريبات الجماعية أمس السبت بقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، بسبب شعور اللاعب بالإجهاد العضلي .

 

وشارك "زيزو" في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الفنية والخططية، خلال التدريبات استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.

 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ويرهن مسئولو الزمالك الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بتحسين النتائج خلال الفترة القادمة وذلك بعد إيقافها بسبب التعادل في الجولة الماضية أمام الداخلية حيث تعاهد الجميع على مصالحة الجماهير والعودة إلى طريق الانتصارات من أجل مواصلة منافسة على لقب الدورى المصرى الممتاز للمرة الثالثة على التوالي.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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