شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية زيكو تُحسّن ترتيب الحرس وتضع الإسماعيلي على "حدود" قاع الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق حرس الحدود فوزاً ثميناً على الإسماعيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الأحد، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية حرس الحدود ، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في الدقيقتين 3 و59 بواقع هدف في كل شوط ، وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده إلى 10 نقاط ويتحسّن ترتيب الفريق في الدوري بعدما صعد للمركز الخامس عشر ، فيما تجمّد رصيد الأسماعيلي عند 7 نقاط ويتذيل جدول ترتيب الدوري.

وضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من : محمد كوكو -محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي -محمد بيومي – عماد حمدي -ياو أنور – محمود الشبراوي – عبدالرحمن مجدي وباسم مرسي

فيما ضم تشكيل حرس الحدود كلاً من : محمد فوزي، محمد رضا، محمد بن والي، خالد سامي، محمد عبدالله، احمد شديد، مصطفي جمال، احمد فلكس، مصطفي صبحي، مصطفي زيكو ومحمد ممدوح

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب حرس الحدود الذي ضغط بشكل قوى من البداية ونجح مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب حرس الحدود في تسجيل هدف التقدم لفريقه خلال الدقيقة الثالثة من المباراة حيث سدد تصويبة بالقدم اليسرى من مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك كوكو حارس الاسماعيلي.

بعد الهدف، نشط أداء الإسماعيلي بحثاً عن هدف التعادل، كما شكّلت الهجمات المرتدة للإسماعيلي خطورة واضحة قبل أن ينتهي هذا الشوط بتقدم الحرس بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بحماس متواصل من الحرس وهجمات عشوائية من الأسماعيلي إلى أن سجل زيكو الهدف الثاني للحدود وحاول الاسماعيلي بعد الهدف العودة للمباراة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز هام للحرس بثنائية نظيفة.