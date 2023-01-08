شكرا لقرائتكم خبر عن جون إيبوكا خارج حسابات الأهلي فى ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد مسئولو النادى الأهلى فكرة التعاقد مع النيجيري جون إيبوكا، مهاجم فريق سيراميكا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم أن تقارير كثيرة ربطت بين الأهلي واللاعب على مدار الأيام الماضية.

وكان جون أيبوكا مُرشحاً للانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفة الماضية حينما كان متواجداً فى إنبي، لكن مسئولى الأهلي رفضوا التعاقد مع اللاعب وفضّلو إتمام صفقة شادي حسين من سيراميكا لتدعيم الهجوم، قبل أن ينتقل جون إيبوكا من إنبي إلى فريق سيراميكا الصيف الماضي.

ورغم تألق المهاجم النيجيري مع سيراميكا الفترة الحالية إلا أن إدارة الأهلي استبعدت فكرة التعاقد معه فى يناير الجارى، حيث تدور مفاوضات حمراء حالياً مع أكثر من مهاجم يلعب خارج الدورى المصرى.

وأغلق الأهلي ملف التعاقد مع الغاني عزيز يعقوبو مهاجم ريو آفي البرتغالي بسبب مشاكل كشفها الفحص الطبي الذى خضع له اللاعب مؤخراً بالقاهرة تحت إشراف الأهلي، بجانب عدم توصل الأهلي لاتفاق مالى مع النادي البرتغالى بإتمام الصفقة على سبيل الإعارة.

وأعلن الأهلي على مدار اليومين الماضيين التعاقد مع التونسي محمد الضاوى "كريستو" من النجم الساحلي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، بجانب استعارة خالد عبد الفتاح ظهير أيمن فريق سموحة لمدة ستة أشهر تبدأ من يناير الجارى.