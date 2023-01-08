شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك فى الجيم لتقوية العضلات والتخلص من الإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية التى ستقام على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية قوية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم، من أجل تقوية العضلات وعلاج الإرهاق وتجهيزهم بأفضل صورة من الناحية البدنية استعدادا للمواجهة المقبلة.

وشارك فى هذه الفقرة جميع اللاعبين تحت إشراف أندرية فيليب سوزا مخطط الأحمال ومحمد مدحت المعد البدني بالفريق.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرهن مسئولو الزمالك الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بتحسين النتائج خلال الفترة القادمة وذلك بعد إيقافها بسبب التعادل في الجولة الماضية أمام الداخلية حيث تعاهد الجميع على مصالحة الجماهير والعودة إلى طريق الانتصارات من أجل مواصلة منافسة على لقب الدورى المصرى الممتاز للمرة الثالثة على التوالي.