7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 8 / 1 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يسافر للمغرب 28 يناير للمشاركة فى كأس العالم للأندية، وميكالى يعود من البرازيل الثلاثاء المقبل لاستئناف عمله مع المنتخب الأولمبى.
الأهلي يسافر للمغرب 28 يناير للمشاركة فى كأس العالم للأندية
حدد مسئولو النادي الأهلي 28 يناير الجارى موعداً للسفر إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، التى يستهلها المارد الأحمر بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندى فى الأول من فبراير المقبل.
ميكالى يعود من البرازيل الثلاثاء المقبل لاستئناف عمله مع المنتخب الأولمبى
يصل البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، القاهرة الثلاثاء المقبل لاستئناف عمله مع المنتخب الأولمبى بعد قضاء إجازة الكريسماس، وفقا لاتفاقه مع اتحاد الكرة قبل السفر.
مصر تحصد أول 3 ميداليات ذهبية فى بطولة بريطانيا لناشئى الاسكواش
حصدت البعثة المصرية للاسكواش، المشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، أول 3 ميداليات ذهبية، وذلك فى منافسات تحت 11 سنة وتحت 13 سنة. وجاءت نتائج المصريين في الدور النهائي كالتالي:
فيريرا يطلب تدعيم الزمالك في يناير ويشترط "مهاجم"
طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، من الإدارة العمل على سد احتياجات الفريق من صفقات في الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة في المراكز التي تحتاج لدعم بعد الإصابات التي لحقت بالفريق وعلى رأسهم محمود الونش، وكذلك مركز المهاجم الصريح الذى يعانى من النقص وغياب عامل الخبرة.
محمد عبد المنعم يقترب من العودة لتشكيل الأهلى أمام المصرى فى الدورى
استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إعادة محمد عبد المنعم مدافع الفريق لتشكيل الأحمر في مباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.
فيوتشر يرفض التخلى عن نجومه بسبب الكونفدرالية
أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن ناديه متمسك بكامل القوام الأساسي للفريق بسبب المشاركة في البطولات المختلفة والمنافسة عليها.
فيريرا يصحح أخطاء الزمالك أمام الداخلية قبل مواجهة الاتحاد السكندري
حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على رصد جميع الأخطاء التي ارتكبها لاعبى فريقه في مواجهة الداخلية، ودراسة الطريقة التي اعتمد عليها رضا شحاتة المدير الفني للداخلية في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وخسر الزمالك نقطتين في صراع الصدارة على قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.