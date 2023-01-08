7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 8 / 1 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يسافر للمغرب 28 يناير للمشاركة فى كأس العالم للأندية، وميكالى يعود من البرازيل الثلاثاء المقبل لاستئناف عمله مع المنتخب الأولمبى.

الأهلي يسافر للمغرب 28 يناير للمشاركة فى كأس العالم للأندية

حدد مسئولو النادي الأهلي 28 يناير الجارى موعداً للسفر إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، التى يستهلها المارد الأحمر بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندى فى الأول من فبراير المقبل.

ميكالى يعود من البرازيل الثلاثاء المقبل لاستئناف عمله مع المنتخب الأولمبى