شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد يعود من إيطاليا اليوم ويجتمع بباتشيكو غدًا فى تدريب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم، هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز من إيطاليا، بعد قضاء إجازة قصيرة امتدت لأسبوع، حيث يعود المدير الرياضى اليوم، الأحد، على أن يتواجد غدًا فى تدريب الفريق الجماعى.

ومن المنتظر أن يعقد هانى سعيد جلسة مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الجديد لفريق بيراميدز، والذى تولى المهمة بعد إقالة اليونانى تاكيس جونياس عقب الخسارة من الأهلى بنتيجة 3 / 0.

ويجتمع هانى سعيد مع باتشيكو للحديث حول متطلبات المرحلة المقبلة، واحتياجات الفريق من صفقات فى الميركاتو الشتوى الحالى، لاسيما أن بيراميدز يبحث عن مهاجم سوبر فى الفترة الحالية.

ويستعد بيراميدز حاليًا لمواجهة صعبة أمام فيوتشر بالجولة الـ 13 ببطولة الدورى، والمقرر لها مساء الأربعاء المقبل، على استاد السلام، وطلب باتشيكو من لاعبيه التركيز الجيد في المباراة، والعمل على استغلال أنصاف الفرص خاصة وان فيوتشر يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وستكون المنافسة شرسة بين الفريقين.