أسوان يتعادل مع البنك الأهلي سلبيا فى الشوط الأول

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق أسوان الشوط الأول أمام نظيره البنك الأهلي، بالتعادل السلبي، فى المباراة التى تجمع الفريقين، اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

لم يشهد الشوط الأول أي أحداث مؤثرة غير بعض المحاولات البسيطة من الطرفين، دون خطورة كبيرة على المرمى، وأشهر الحكم بطاقتين صفراويتين للاعبا البنك الأهلى أحمد ياسر وأحمد ياسين قبل مرور نصف ساعة من اللقاء.

وجاء تشكيل البنك الأهلي علي النحو التالي: "حراسة المرمي.. محمد أبو جبل، وخط الدفاع.. أحمد ياسين ومحمود الجزار وأحمد العش ويعقوبو ومحمود قاعود، وخط الوسط.. احمد توفيق ومحمد فتحي، وخط الهجوم.. أسامة فيصل وأحمد ياسر ورزاق سيسيه".

فيما جاء تشكيل أسوان كالتالي: "حراسة المرمي: "عمرو حسام، أحمد كاستلو، أحمد بلحاج، محمد مصطفى، محمد ناجي جدو، عماد فتحي، مصطفى عبد الرسول، ديلسون ماكامبي، أحمد خالد، محمد عطوة، على فتحي".

يحتل أسوان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، حيث لعب 11 مباراة، فاز في 5 مباريات، ولم يتعادل في أي مباراة، وخسر في 6 مباريات أحرز في إجمالي مبارياته 13 هدف، بينما استقبل مرماه 13 هدف

بينما يحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، بعدما لعب 11 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 10 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدف.

وكان فريق أسوان قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت علي استاد أسوان ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

آخر مواجهة جمعت بين أسوان والبنك الأهلي في الدوري المصري كانت بتاريخ 12 أغسطس 2021، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2.