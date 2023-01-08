شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتقدم على الإسماعيلي بهدف "زيكو" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود المقامة حالياً باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز بتقدم الحرس بهدف نظيف.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب حرس الحدود الذي ضغط بشكل قوى من البداية ونجح مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب حرس الحدود في تسجيل هدف التقدم لفريقه خلال الدقيقة الثالثة من المباراة حيث سدد تصويبة بالقدم اليسرى من مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك كوكو حارس الاسماعيلي.

بعد الهدف، نشط أداء الإسماعيلي بحثاً عن هدف التعادل، كما شكّلت الهجمات المرتدة للإسماعيلي خطورة واضحة قبل أن ينتهي هذا الشوط بتقدم الحرس بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من : محمد كوكو -محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي -محمد بيومي – عماد حمدي -ياو أنور – محمود الشبراوي – عبدالرحمن مجدي وباسم مرسي

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد فوزي - حمدي النقاز - إياد العسقلاني - أحمد محسن - محمد حسن - عمر الوحش - أحمد مدبولي - محمد الشامي - فراس شواط

فيما يضم تشكيل حرس الحدود كلاً من : محمد فوزي، محمد رضا، محمد بن والي، خالد سامي، محمد عبدالله، احمد شديد، مصطفي جمال، احمد فلكس، مصطفي صبحي، مصطفي زيكو ومحمد ممدوح

ويجلس على دكة البدلاء: كريم عماد، احمد داود، كوكو، وجيه عبدالحكيم، غريب حافظ، ايمانويل، اسلام عبداللاه، احمد ايمن، اسلام جمال،

يتواجد فريق الإسماعيلي في المركز السابع عشر وقبل الأخير من ترتيب جدول مواجهات الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط.، بينما يحتل نادي حرس الحدود المركز قبل الأخير