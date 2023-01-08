شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، غدا الاثنين، الاجتماع العادى للجمعية العمومية، وهو أول اجتماع للمجلس الحالى مع الجمعية العمومية بعد انتخابه فى يناير من العام الماضى.

س: أين سيعقد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة؟

ج: يستضيف مركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم "مشروع الهدف" اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة غدا الاثنين.

س: كم ناديا يحق له حضور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة؟

ج: يحق لـ129 ناديا الحضور، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الاجتماع فى اليوم التالى.

س: كم ناديا يلزم حضوره لاكتمال النصاب القانونى لعمومية اتحاد الكرة؟

ج: بناءً على المادة 28 من لائحة النظام الأساسي، يلزم حضور 65 عضوًا لاكتمال النصاب القانونى من أصل 129 عضوًا، وتنص المادة على حضور أكثر من 50% لاكتمال النصاب، وفى حال لم يكتمل النصاب فى اليوم الأول يحق لاتحاد الكرة استكمال الجمعية العمومية فى اليوم التالي، على أن يكتمل النصاب بحضور 25% من الأعضاء، أى ما يعادل 33 عضوا فقط، طالما لم يتطرق الاجتماع لتعيين مجلس إدارة جديد.

س: ما هو جدول أعمال الجمعية العمومية لاتحاد الكرة؟

ج: وفقا للخطاب المُرسل من اتحاد الكرة للأندية قبل شهر من انعقاد الجمعية جاءت البنود كالتالي، التصديق على محضر الاجتماع السابق، تعيين 3 أعضاء للمشاركة فى تدوين محضر الاجتماع، اعتماد خطة الاتحاد القائم بتنفيذها من خلال اجتماعات مجلس الإدارة، النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل قصيرة الأجل / طويلة الأجل، وتقرير مراقب الحسابات إن وجد، اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للاتحاد، تعيين مدققي حسابات مستقلين فور اقتراح مجلس الإدارة مراجعة، الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص اشتراكات العضوية العاملة والمنتسبة (القسم الأول 1000 جنيه – القسم الثاني 500 جنيه – القسم الثالث 250 جنيه – القسم الرابع 100 جنيه )، فصل عضو بهيئة بالاتحاد المصري لكرة القدم (إن وجد)، قبول العضوية (أندية جديدة) إن وجد.