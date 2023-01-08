شكرا لقرائتكم خبر عن زيكو يتقدم لحرس الحدود في مرمى الإسماعيلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب حرس الحدود لفريقه في مرمى الإسماعيلي خلال الدقيقة الثالثة من المباراة المقامة بينهما حالياً بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

وأعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل الفريق لمباراة حرس الحدود ، وجاء التشكيل كاملاً جاء كالتالي:

حارس مرمى .. محمد كوكو

خط الدفاع ..محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي

خط الوسط .. محمد بيومي – عماد حمدي

أمامهما .. ياو أنور – محمود الشبراوي – عبدالرحمن مجدي

خط الهجوم .. باسم مرسي

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد فوزي - حمدي النقاز - إياد العسقلاني - أحمد محسن - محمد حسن - عمر الوحش - أحمد مدبولي - محمد الشامي - فراس شواط