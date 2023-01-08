شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يفوز ببرونزية كأس العالم لشباب سلاح السيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لشباب سلاح السيف بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم تحت 20 سنة، المقامة بالعاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 7 حتى 8 يناير الجارى. وفاز الفراعنة على فرنسا فى مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، بنتيجة 45- 43.

وجاء مشوار منتخب مصر فى البطولة كأس العالم كالتالي:

استهل منتخبنا الوطني مشواره فى البطولة بالفوز فى دور ثمن النهائي على منتخب بلجيكا بنتيجة 45-22.

واستطاع منتخب مصر الفوز في دور ربع النهائي على منتخب بلغاريا بنتيجة 45-40، وبينما يخسر المنتخب المصري أمام المجري بنصف نهائي كأس العالم.

كما توج أحمد هشام بالميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم لسلاح السيف للشباب، وذلك بعد خسارة نصف النهائي أمام الفرنسي ريمي جاريجو بنتيجة 15-8 ليحقق الميدالية البرونزية في إنجاز جديد .

وتضم قائمة المنتخب المصري لسلاح السيف شباب كلًا من: “أحمد هشام وأدهم معتز وزياد نوفل وياسين محمد خضير”، ويقود المنتخب فنيًا المدير الفني لسلاح السيف شريف البكري، كما يرافق البعثة الحكم الدولي عمرو خالد.