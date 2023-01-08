شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي يقود هجوم الإسماعيلي أمام حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل الفريق لمباراة حرس الحدود المقرر انطلاقها فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم، الأحد، فى الأسبوع الــ12 من مسابقة الدوري الممتاز.

التشكيل كاملا جاء كالتالي:

حارس مرمى .. محمد كوكو

خط الدفاع ..محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي

خط الوسط .. محمد بيومي – عماد حمدي

أمامهما .. ياو أنور – محمود الشبراوي – عبدالرحمن مجدي

خط الهجوم .. باسم مرسي

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد فوزي - حمدي النقاز - إياد العسقلاني - أحمد محسن - محمد حسن - عمر الوحش - أحمد مدبولي - محمد الشامي - فراس شواط