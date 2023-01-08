شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة البنك الأهلي وأسوان فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمي طولان، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة أسوان ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل علي النحو التالي: "حراسة المرمي.. محمد أبو جبل، وخط الدفاع.. أحمد ياسين ومحمود الجزار وأحمد العش ويعقوبو ومحمود قاعود، وخط الوسط.. احمد توفيق ومحمد فتحي، وخط الهجوم.. أسامة فيصل وأحمد ياسر ورزاق سيسيه".

فيما جاء تشكيل أسوان كالتالي: "حراسة المرمي: "عمرو حسام، أحمد كاستلو، أحمد بلحاج، محمد مصطفى، محمد ناجي جدو، عماد فتحي، مصطفى عبد الرسول، ديلسون ماكامبي، أحمد خالد، محمد عطوة، على فتحي".

ويحتل أسوان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، حيث لعب نادي أسوان 11 مباراة، فاز في 5 مباريات، ولم يتعادل في أي مباراة، وخسر في 6 مباريات أحرز فى إجمالي مبارياته 13 هدف، بينما استقبل مرماه 13 هدف، بينما لعب نادي البنك الأهلي 11 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل فى 4 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 10 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.