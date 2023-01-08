شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جدول مباريات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.. والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم مراسم قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي أسفرت عن مواجهة سهلة لبرشلونة.

جدول مباريات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.. والقنوات الناقلة

ونتج عن القرعة مواجهة بين برشلونة والمغمور سبتة في دور الـ16، بينما وقع ريال مدريد في طريق فياريال.

وتأتي هذه القرعة قبل ساعات على مواجهة فياريال ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني مساء اليوم.

وسيلتقي أتلتيكو مدريد في دور الـ16 مع ليفانتي، فيما يخرج فالنسيا لمواجهة سبورتنج خيخون، على أن يحل إسبانيول ضيفا على أتلتيك بلباو.

جدول مباريات دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا



سبتة × برشلونة

ليفانتي × أتلتيكو مدريد

سبورتنج خيخون × فالنسيا

ديبورتيفو ألافيس × إشبيلية

ريال بيتيس × أوساسونا

فياريال × ريال مدريد

ريال سوسيداد × ريال مايوركا

أتلتيك بلباو × إسبانيول

تملك شبكة قنوات "SSC" السعودية حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-2023.

ونقلت الشبكة مجموعة من مباريات دور الـ32، منها مواجهتي ريال مدريد وبرشلونة.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مباريات دور الـ16 سوف تُلعب من 17 إلى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وسيتم الإعلان لاحقًا عن المواعيد التفصيلية لكل المباريات، خاصةً مع احتمالية تأجيل مباريات ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وبيتيس بسبب كأس السوبر الإسباني.



يلتقي منتخب السعودية مع نظيره العراقي، مساء يوم الاثنين، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة خليجي 25.

مباراة السعودية والعراق تقام على ملعب البصرة الدولي، بعد نحو ساعة واحدة من انتهاء لقاء عمان واليمن.

وتستضيف الملاعب العراقية منافسات بطولة كأس الخليج العربي لأول مرة منذ نحو 40 عاما.

موعد مباراة السعودية والعراق في خليجي 25 هو مساء يوم الاثنين 9 يناير/ كانون ثان 2023.

وستنطلق مباراة مباراة السعودية ضد العراق في تمام الساعة 7.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

موعد مباراة السعودية والعراق في خليجي 25 والمعلق والقنوات الناقلة

يمكن للمشاهدين ومشجعي المنتخبات الثمانية المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي، لمتابعة البطولة عبر مجموعة من القنوات المفتوحة.

مباراة السعودية والعراق ستنقل عبر القنوات التالية (Alrabiaa Sport - Alkass One HD - KSA Sports 1 HD - AD SPORTS 1 HD - Dubai Sports 1 HD - Al Iraqiya Sports HD).

وعلى مدار مشاركاته السابقة في البطولة، خاض المنتخب السعودي 109 مباريات فاز بـ56 منها وتعادل 25 مرة وخسر في 27.

في المقابل، لعب منتخب العراقي 65 مباراة فاز بـ30 منها وتعادل في 24 وخسر 11 مرة.