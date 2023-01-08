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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد موعد مباراة ميلان وروما في الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي، وما هي القنوات الناقلة.

موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2023.. والقنوات الناقلة

تواصل "جنة كرة القدم" منح الجماهير مباريات من طراز رفيع بعد كأس العالم 2022، وهذه المرة بقمة مرتقبة ستجمع بين ميلان وروما على ملعب "سان سيرو".

ولا بديل أمام ميلان سوى الفوز بعد تعثر نابولي في الجولة الماضية أمام إنتر وتلقيه لأول هزيمة، حيث أصبح لزامًا على بطل الدوري الإيطالي الانتصار وتضييق الفارق قدر المستطاع.

روما بدوره سوف يفتقد لمدربه المخضرم جوزيه مورينيو من على الخطوط بعد تلقيه بطاقة حمراء في المباراة الماضية سيوقف على إثرها لمدة مباراتين.

ويحتل ميلان المركز الثاني في ترتيب "السيري آ" برصيد 46 وبفارق 5 نقاط فقط عن المتصدر نابولي، بينما يحل النادي العاصمي في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

تنطلق مباراة ميلان وروما يوم الأحد الموافق 8 يناير/ كانون الثاني 2023، بملعب "سان سيرو" في شمال إيطاليا.

وستبدأ المباراة تحديدًا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

حصلت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث الدوري الإيطالي لمدة ثلاثة مواسم، وستأتي مباراة ميلان وروما عبر شاشتها.

ومن المقرر أن تُنقل قمة الجولة السابعة عشر من الكالتشيو عبر قناة AD Sports HD 1.

هناك طريقة واحدة فقط لمتابعة البث المباشر لمباراة ميلان وروما يوم الأحد، وهي الاشتراك في تطبيق starzplay.

من هو معلق مباراة ميلان وروما؟

حسب ما أعلنته قناة أبوظبي الرياضية، فإن المعلق الإماراتي عامر عبدالله هو من سيتولى مهمة التعليق على مجريات مباراة ميلان وروما.

موعد مباراة ميلان وروما والقنوات الناقلة

الموعد: الأحد 8 يناير 2023

التوقيت: 21:45 مصر، 22:45 السعودية

الملعب: سان سيرو

القناة الناقلة: AD Sports HD 1

المعلق: عامر عبد الله