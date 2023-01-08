شوبير يكشف أسماء الراحلين عن الأهلي خلال الميركاتو الشتوي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أسماء الراحلين عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال شوبير، في صريحات إذاعية" نقلها موقع "القاهرة 24"، إن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استقر على الأسماء التي ستغادر سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأسماء التي سترحل عن النادي الأهلي هي: محمد محمود، حسام حسن، وزياد طارق.

وعن العروض المُقدمة للاعب خط الوسط محمد محمود، قال شوبير: "محمد محمود لديه 3 عروض الأول من فيوتشر، والآخر من الاتحاد السكندري بجانب المقاولون العرب، لكن نادي فيوتشر لم يتقدم بشكل رسمي للنادي الأهلي للتعاقد مع محمد محمود. "

وتابع: "رغبة محمد محمود أن ينتقل لفريق فيوتشر لأنه ثاني الدوري الممتاز، ولكن المشكلة أن فريق فيوتشر أكد أنه لم يدفع أي قيمة لانتقاله بل سيدفع راتبه فقط، وهو رقم كبير، وذلك ما يُعطّل الصفقة."

يشار إلى أن الأهلي يتربع على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المركز الثاني.

ويتواجد فريق فيوتشر في وصافة جدول الدوري الممتاز، بينما تواجد الزمالك في المركز الثالث.