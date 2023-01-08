شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر للمغرب 28 يناير للمشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو النادي الأهلي 28 يناير الجارى موعداً للسفر إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، التى يستهلها المارد الأحمر بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندى فى الأول من فبراير المقبل.
وتلقى الأهلي تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأن نادى أوكلاند سيتي سيُشارك فى مونديال الأندية، المقرر إقامته فى المغرب خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.
واستفسر مسئولو الأهلي من نظرائهم فى الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مصير مشاركة بطل نيوزيلندا فى مونديال الأندية، وجاء الرد بأن أوكلاند سيُشارك فى البطولة، حتى الآن، حيث لا توجد قيود على السفر من وإلى نيوزيلندا.
وكان أوكلاند سيتي قد انسحب من مونديال الأندية نسخة 2021 التي أقيمت في الإمارات بسبب صعوبة التنقلات على خلفية فيروس كورونا وهي البطولة التي حصد فيها الميدالية البرونزية بالفوز على حساب الهلال السعودي برباعية نظيفة.
ويشارك الأهلي في كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالي، وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.
وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات