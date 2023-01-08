شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق كابو: تجربة الدرجة الثانية أفادتنى فى الممتاز.. وزيزو "مُمتع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التونسي رفيق كابو، مهاجم فريق إنبي، عن طموحاته مع الفريق البترولي خلال الموسم الجاري، بعد تألقه مع الفريق البترولي. وقال كابو فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، "الحمد لله مستوايا توفيق من عند ربنا، وركزت على ذلك منذ الموسم الماضى، كنت ألعب فى القسم الثاني وعاهدت نفسي أننى سأكون من هدافى الدوري، فى حال مشاركتى مع فريق من الدورى الممتاز".

وأضاف كابو، "هذا الموسم المنافسة قوية جداً، وكل الفرق مثل بعضها، أسوان فاز على الزمالك وسموحة تعادل مع الأهلي، وهذا من أصعب الدوريات التى لعبتها".

وأكد أن "زيزو من أكثر اللاعبين المميزين يعجبني أداؤه وثباته على المستوى، لا يوجد مدافع يمكن أن أقول أنه الأقوى، أعرف نقاط ضعف كل لاعب، ألعب منذ 4 مواسم في الكرة المصرية وعرفت الكثير عنها".

واختتم قائلا، "تعلمت الكثير من اللعب فى الدرجة الثانية.. إنه دورى صعب والمنافسة قوية جداً وحصلت على هداف الدوري وبعدها انتقلت إلى نادي إنبي، هدفي أن يكون إنبى فى مركز جيد، وأتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك لأنهما من الفرق الكبيرة".