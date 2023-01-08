شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد أول 3 ميداليات ذهبية فى بطولة بريطانيا لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت البعثة المصرية للاسكواش، المشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، أول 3 ميداليات ذهبية، وذلك فى منافسات تحت 11 سنة وتحت 13 سنة. وجاءت نتائج المصريين في الدور النهائي كالتالي:

ـ فوز تاليا شريف على مواطنتها لي لي مشعل في منافسات تحت 11 سنة بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 7-11, 6-11, 11-9, 11-2.

ـ فوز حازم ثروت على مواطنه مالك أحمد في منافسات تحت 11 سنة بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 10-12, 11-2, 11-1.

ـ فوز حبيبة رزق على مواطنتها ماليكة تايمور بمنافسات تحت 13 سنة بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-8, 11-8.



تاليا شريف



حازم ثروت