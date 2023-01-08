شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر: هدفنا الوصول لأبعد مدى فى الدورى والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفيوتشر، أن الجهاز الفني يرغب فى الحفاظ على القوام الأساسي للفريق من أجل الاستمرار فى المنافسة بالبطولات التى يشارك فيها.

وقال عبد الكريم، فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، كجهاز فني نحتاج إلى كل اللاعبين هدفنا الوصول إلى أبعد مدى فى الدوري وأفريقيا، لذا لا نرغب فى التفريط في لاعب مثل عمر كمال عبد الواحد، خاصة أنه يجيد اللعب فى أكثر من مركز.

وأضاف، "الحمد لله اللاعبون قدموا مباراة جيدة جداً أمام سيراميكا، خاصة أننا استقبلنا هدفين فى بداية ونهاية الشوط الأول، المباراة كانت رائعة وممتعة ومفتوحة بين فريقين محترمين، أشكر اللاعبين على الأداء والروح وهدفنا تحقيق طموح النادي".

وتابع، "فيوتشر منظومة متكاملة بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، وهذا شيء مهم جداً لخلق هدف واضح أمام اللاعبين، يغيب عنا لاعبون مهمون لكننا لا نتأثر بالغيابات، الفوز كان مهماً جداً ونستعد لمباراة مهمة جداً أمام بيراميدز الأربعاء".

واختتم عبد الكريم قائلا، "شيء جيد أن نصل إلى دور المجموعات في أول مشاركة لنا بكأس الكونفدرالية، ولكن تركيزنا الآن على مباريات الدورى، لا نريد تشتيت أذهان اللاعبين الآن، نجمع المعلومات اللازمة عن منافسينا لعرضها على اللاعبين في الوقت المناسب، ونسعى لتجهيز كافة الجوانب البدنية والمصابين".