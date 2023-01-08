شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف حكمًا للإسماعيلى للمرة الـ7 فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود فى الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها اليوم الأحد فى الثالثة إلا الربع عصرًا على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة.

ويدير اللقاء محمد يوسف فياض حكماً للساحة، ويعاونه أحمد توفيق طلب مساعد أول وهشام عبد المطلب مساعد ثانى، ومحمد الغازي حكمًا رابعًا، وللفيديو محمد نهاد محجوب وهاني خيري.

وتعتبر هذه المباراة الـ 7 التي يديرها محمد يوسف للإسماعيلي، وذلك علي النحو التالي ..

لعب 6 مباريات، تعادل 3 خسر 3، له 3 أهداف عليه 7 أهداف، كلين شيت مواجهتين

– الدورى العام ..

* يوم 18 يناير 2020 تعادل مع سموحه 1 / 1 بالإسكندرية ( النامبيى بنسيون شيلونجو فى مرمى فريقه السابق / إبراهيم أبو اليزيد فى مرماه )

* يوم 31 أغسطس 2020 خسر من الاتحاد 1 / 3 بالإسماعيلية ( أحمد أيمن من ضربة جزاء )

* يوم 21 سبتمبر 2020 خسر من إنبى صفر / 1 بالقاهرة

* يوم 21 ديسمبر 2020 خسر من الجونة 1 / 2 بالجونة ( التونسى فخر الدين بن يوسف )

– كأس مصر ..

* يوم 12 مارس 2022 تعادل مع بتروجيت صفر / صفر قبل أن يفوز بركلات الترجيح 5 / 4

سجل للإسماعيلي .. عمر الوحش وأحمد مصطفي وأحمد مدبولي وعمرو الحلواني ووجيه عبد الحكيم، وأهدر محمد الشامي

– كأس رابطة الأندية المحترفة ..

* يوم 27 يناير 2022 تعادل مع المقاولون العرب صفر / صفر بالقاهرة

– الإنذارات لـ 8 لاعبين ..

• إنذارين لإبراهيم أبو اليزيد

• إنذار لكلا من محمد صادق ومحمد مخلوف وأسامه إبراهيم ومحمود عبد العاطى ” دونجا ” وأحمد أيمن ومحمد صبحى ومروان الصحراوى

– ضربة جزاء للإسماعيلى ..

• فى مباراة الاتحاد 2020

– ضربتين جزائتين على الإسماعيلى ..

• فى مباراة الاتحاد 2020

• فى مباراة الجونة 2020