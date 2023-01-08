شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يقترب من العودة لتشكيل الأهلى أمام المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إعادة محمد عبد المنعم مدافع الفريق لتشكيل الأحمر في مباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ويعود ثنائي الأهلي ، حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم للفريق في مباراة المصري بعدما حرمتهما الإصابة من التواجد في قائمة مباراة إنبي الأخيرة التى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

وواصل محمد عبد المنعم استكمال برنامج التأهيل الذي يخضع له للتعافي من إجهاد العضلة الخلفية، وأدى اللاعب فقرات بدنية في الجيم، قبل أن يواصل فقرات التأهيل في ملعب مختار التتش، في إطار تجهيزه للمباريات المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن حالة عبد المنعم مطمئنة، وسوف يتواجد بصورة طبيعية ضمن حسابات الجهاز الفني خلال المباراة القادمة.

وبدأ حمدي فتحي، لاعب الفريق، المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية؛ تمهيدا لعودته للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية، وانتظم حمدي في مران الفريق الذي أقيم صباح الجمعة الماضي على ملعب مختار التتش، بعدما خضع لتدريبات علاج طبيعي للتخلص من شد خفيف في العضلة الخلفية.

وكان الأهلي قد تغلب تغلب على فريق إنبي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

استقر مسئولو النادي الأهلي بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على تأجيل فكرة التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ورغم إصابة مصطفى شوبير حارس الفريق الشاب بقطع في غضروف الركبة وإجراءه جراحة مؤخراً في النمسا إلا أن إدارة النادي قررت تأجيل ملف تدعيم حراس المرمى.

وجاء قرار إدارة الأهلي لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أن الفريق يحتاج تدعيم مراكز أخرى خلال يناير الجاري وأبرزها الهجوم والجناح ، وأن المفاوضات جارية بين أكثر من لاعب محلي وأجنبي للإنضمام للقلعة الحمراء بعد التعاقد مع خالد عبد الفتاح ظهير أيمن فريق سموحة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة والتونسي محمد الضاوي كريستو لاعب النجم الساحلي .

وترى إدارة الأهلي أن إصابة مصطفى شوبير لن تُبعده طويلاً عن الملاعب ، حيث يحتاج أربعة أسابيع للعودة للتدريبات الجماعية بجانب رضا الجهاز الفني على حُراس الأهلي المتواجدين بالفريق حالياً ، وهو محمد الشناوي وعلي لطفي وشوبير بجانب حمزة علاء .