شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل شعار مواجهات فاركو وسموحة قبل صدام الجولة 12 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو ضيفًا على نظيره فريق سموحة في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز موسم 2022-2023 وذلك على ملعب ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً.

يقود فاركو إيهاب جلال المدير الفني للفريق، بينما يدير طارق العشري سموحة، ويحتل فاركو المركز الخامس عشر في جدول الدوري برصيد تسع نقاط في الوقت الذي يأتي فيه سموحة بالمركز الثالث عشر برصيد عشر نقاط.

وتعد مواجهة اليوم هي الثالثة في سلسلة مباريات الفريقين حيث انتهى لقائي الدوري الموسم الماضي بالتعادل السلبي بدون أهداف ذهابًا وإيابًا.

يقود المباراة تحكيميًا إبراهيم نور الدين ويعاونه كل من نور الدين سعيد مساعد أول، عمران فريج مساعد ثان، أحمد حمدي حكم رابع، محمد عبدالعزيز حكم فيديو، رجب محمد حكم فيديو مساعد.

يستدرج فريق سموحة نظيره فاركو في السابعة مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية في مواجهة قوية ومثيرة تجرى ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري المصري الممتاز.

يحتل سموحة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط، حيث لعب نادي سموحة 11 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 3 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 4 أهداف، بينما استقبل مرماه 8 أهداف، بينما لعب نادي فاركو 11 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 8 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدف.

آخر مواجهة لسموحة في الدوري المصري الموسم الحالي كانت أمام نادي طلائع الجيش وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1، بينما كانت آخر مواجهة لفاركو في الدوري المصري الموسم الحالي كانت أمام نادي فيوتشر ، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1.

تاريخيا، آخر مواجهة جمعت بين سموحة وفاركو في الدوري المصري كانت بتاريخ 30 أغسطس 2022، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين بنتيجة 0-0.