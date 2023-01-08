شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يرفض التخلى عن نجومه بسبب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن ناديه متمسك بكامل القوام الأساسي للفريق بسبب المشاركة في البطولات المختلفة والمنافسة عليها.

وقال السقا فى تصريحات صحفية، متحدثاً عن موقف النادي من التنازل عن نجومه بعد دخولهم في الحسابات الفنية للنادي الأهلي وخاصة الثنائي، عمر كمال عبد الواحد ومحمد رضا بوبو، أن الفريق ينافس على 4 بطولات محلية وأفريقية لذلك علينا أن نحافظ على كل لاعبينا.

واصل المدير الرياضي لفيوتشر مؤكداً أن الفريق يمتلك قائمة ممتازة وفي كل مركز لاعب وإثنين وثلاثة، ومن الممكن أن يتعاقد مع صفقة او اثنين فقط وإن لم يحصل لن يكون هناك مشكلة، مشيراً إلى أن فيوتشر سيتيح الخروج للاعبين الصغار للحصول على فرصة للعب، لكن ليس من بين اللاعبين الأساسيين.

وكان فيوتشر قد فاز في الجولة 12 على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 26 ويتقدم إلى المركز الثاني في جدول المسابقة متفوقاً على نادي الزمالك بفارق نقطة واحدة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة بيراميدز في مباراة الجولة 12 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، حيث يعتبر فيوتشر والأهلي هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتعرضا لأي هزيمة حتى الآن.