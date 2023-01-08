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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 8 يناير/ كانون الثاني 2023 في مختلف الدوريات على مستوى العالم.

جدول مباريات اليوم الأحد 8 _1_2023

ودائما ما يشهد يوم الأحد من كل أسبوع، العديد من المباريات القوية وخاصة على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى مثل الإنجليزي والإسباني والإيطالي.



يشهد اليوم الأحد استكمال مباريات الدور الثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي، على رأسها القمة التي تجمع بين مانشستر سيتي وضيفه تشيلسي.

فيما تقام مباراة واحدة فقط في بطولة الدوري المصري الممتاز وستجمع بين الإسماعيلي وحرس الحدود.

وستشهد الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني، إقامة 3 مباريات هامة يأتي على رأسها قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وفي الدوري الإيطالي، سيلعب روما مع ميلان في مباراة قوية ضمن أحداث الجولة الـ17 من عمر المسابقة.

ويحل الوداد ضيفا على المغرب التطواني، بينما سيلعب الفتح الرباطي ضد الجيش الملكي في الجولة الـ15 من البطولة.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ألميريا × ريال سوسيداد (14:00 مصر، 15:00 السعودية) - beIN Sports HD 1.

إشبيلية × خيتافي (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - beIN Sports HD 1.

أتلتيكو مدريد × برشلونة (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1.

مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي × تشيلسي (18:30 مصر، 19:30 السعودية) - beIN Sports 1 HD Premium.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

سامبدوريا × نابولي (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - AD SPORTS Premium 1

ميلان × روما (21:45 مصر، 22:45 السعودية) - AD SPORTS Premium 1

مباريات اليوم في الدوري المغربي

المغرب التطواني × الوداد (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - Arryadia SD/HD.

الجيش الملكي × الفتح الرياضي (19:15 مصر، 20:15 السعودية) - Arryadia SD/HD.

مباريات اليوم في الدوري المصري

حرس الحدود × الإسماعيلي (14:45 مصر، 15:45 السعودية) - ON Sport HD 1.