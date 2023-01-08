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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريق مانشستر سيتي مع ضيفه تشيلسي يوم الأحد، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدور الثالث لبطولة كأس إنجلترا.

ما هو التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي؟

وكان مانشستر سيتي نجح قبل 3 أيام في تحقيق فوز مهم على تشيلسي بهدف للجزائري رياض محرز في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الانتصار الذي قاد "السماوي" لتقليص الفارق لـ5 نقاط مع أرسنال المتصدر.

ويتوقع أن يشكل محرز أحد أطراف الثلاثي الهجوم لمانشستر سيتي في قمة الكأس، بجانب جاك جريليش والأرجنتيني جوليان ألفاريز، بعد استعادة النجم الجزائري مستواه المعهود في الفترة الماضية.

وقدم رياض محرز مستويات مبهرة ضد "البلوز" في الفترة الأخيرة، حيث نجح الموسم الماضي في تسجيل الهدف الأول للفريق خلال فوز 2-0 بالدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقبل ذلك، نجح محرز في أن يسجل هدف الفوز 2-1 بالجولة 13 لموسم 2019-2020 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وسيعتمد الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتيسنز على طريقة 4-3-3 مع وضع حارس المرمى الألماني شتيفان أورتيجا بالتشكيل الأساسي، وأمامه رباعي مكون من ريكو لويس وجون ستونز ومانويل أكانجي وجواو كانسيلو.

وسيتواجد في خط الوسط 3 لاعبين وهم البلجيكي كيفن دي بروين والألماني إلكاي جوندوجان وكالفن فيليبس.

على الجانب الآخر، سيلعب جراهام بوتر مدرب "البلوز" بطريقة 4-2-3-1، حيث سيتواجد الثلاثي حكيم زياش وكاي هافيرتز وكارني تشوكويميكا خلف المهاجم الجابوني بيير إميريك أوباميانج.



وسيعتمد بوتر في الدفاع على الرباعي كاليدو كوليبالي ومارك كوكوريلا وسيزار أزبلاكويتا وتريفوا تشوبولاه وخلفهم الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا.

في مركز خط الوسط الارتكاز، سيعتمد المدرب السابق لبرايتون على الثنائي السويسري دينيس زكريا والإيطالي جورجينيو.

ويأمل المغربي حكيم زياش في استعادة تألقه في مباريات السماوي بعدما نجح في قيادة الفريق لتحقيق فوزين، على مان سيتي من قبل، الأول كان في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2021 بهدف دون رد، والثاني بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021.

ويأمل فريق تشيلسي في وقف سلسلة النتائج السلبية التي عانى منها في الفترة الأخيرة ضد مانشستر سيتي، الذي تفوق عليه في آخر 4 مواجهات بكافة البطولات.