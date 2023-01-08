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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يسابق الأهلي المصري الزمن للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حتى يتسنى له المشاركة في كأس العالم للأندية.

تعرف على حقيقة تعاقد الأهلي المصري مع أيوب الكعبي

ويشارك الأهلي ضمن منافسات البطولة في المغرب، خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير/ شباط المقبل، بصفته وصيفا لبطل قارة إفريقيا.

وقرر الأهلي مؤخرا إلغاء فكرة التعاقد مع الغاني عبدالعزيز يعقوبو من نادي ريو أفي البرتغالي، بسبب مغالاة مسؤولي الأخير في الطلبات المادية.

تداول البعض خبرا يفيد بأن الأهلي دخل في مفاوضات للتعاقد مع المغربي أيوب الكعبي، مهاجم الوداد البيضاوي ونهضة بركان سابقا.

لكن الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، والمقرب من إدارة النادي حاليا، كشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أيوب الكعبي.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي صباح يوم الأحد إن "كل ما يقال في هذا الصدد، لا أساس له من الصحة، رغم أنه لاعب جيد للغاية".

ونفى أحمد شوبير أيضا، خبر مفاوضات الأهلي مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا المصري.

وقال "الأهلي لا يفكر في إيبوكا نهائيا، اللاعب خارج حسابات النادي".

قال شوبير في هذا الشأن "الأهلي كان يفكر في ضم مهاجم لاتيني، لكنه تراجع بسبب المغالاة في الطلبات المادية".

وأضاف "بدأ التفكير مجددا في المهاجمين الأفارقة، وهناك مفاوضات دائرة من مهاجم شاب يقال إنه جيد جدا، وقد تتم الصفقة في غضون يومين".

وأتم "الأهلي يحاول مع لاعب محلي بشكل قوي جدا ويتمسك بالتعاقد معه، لكن الصفقة تبدو صعبة".