قمة بين برشلونة وأتلتيكو ومواجهة نارية بين السيتي وتشيلسي.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 8-1-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات المحلية والعالمية.

ففي الدوري المصري، يواجه الإسماعيلي نظيره حرس الحدود، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 12.

وفي إسبانيا، تقام اليوم قمة مباريات الجولة 16 من بطولة الدوري، حيث يواجه برشلونة نظيره أتليتكو مدريد، على ملعب "ميتروبوليتانو".

وسيواجه مانشستر سيتي فريق تشيلسي ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب "الاتحاد".

وفي إيطاليا، سيواجه فريق ميلان نظيره روما، على ملعب "سان سيرو"، ضمن مواجهات الجولة 16 من بطولة الدوري.

ونستعرض لكم حجدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الإسماعيلي وحرس الحدود، الساعة 2:45 بتوقيت مصر، 3:45 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر ontimesports 1.

البنك الأهلي وأسوان، الساعة 2:45 بتوقيت مصر، 3:45 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر ontimesports 2.

سموحة وفاركو، الساعة 7:00 بتوقيت مصر، 8:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على ontimesports 1.

طلائع الجيش والمقاولون العرب، الساعة 7:00 بتوقيت مصر، 8:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على ontimesports 2.

الدوري الإسباني

برشلونة وأتليتكو مدريد، الساعة 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر Bein Sports 1 HD Premium.

ألميريا وريال سوسيداد، الساعة 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على Bein Sports 1 HD.

رايو فاييكانو وريال بيتيس، الساعة 5:15 بتوقيت مصر، 6:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر Bein Sports 1 HD.

إشبيلية وخيتافي، الساعة 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على Bein Sports 1 HD.

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي وتشيلسي، الساعة 6:30 بتوقيت مصر، 7:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر Bein Sports 1 HD Premium.

ديربي كاونتي وبارنسلي، الساعة 2:30 بتوقيت مصر، 3:30 بتوقيت السعودية.

بريستول سيتي وسوانزي سيتي، الساعة 2:30 بتوقيت مصر، 3:30 بتوقيت السعودية.

كارديف سيتي وليدز يونايتد، الساعة 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر Bein Sports 1 HD Premium.

نوريتش سيتي وبلاكبيرن روفرز، الساعة 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية.

ستوك سيتي وهارتلبول، الساعة 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية.

ستوكبورت ووال سال، الساعة 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية.

أستون فيلا وستيفيناج، الساعة 6:30 بتوقيت مصر، 7:30 بتوقيت السعودية.

الدوري الإيطالي

ميلان وروما، الساعة 9:45 بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD Sports Premium 1.

ساليرنيتانا وتورينو، الساعة 1:30 بتوقيت مصر، 2:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر AD Sports Premium 1.

لاتسيو وإمبولي، الساعة 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD Sports Premium 1.

سبيزيا وليتشي، الساعة 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر AD Sports Premium 2.

سامبدوريا ونابولي، الساعة 7:00 بتوقيت مصر، 8:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD Sports Premium 1.