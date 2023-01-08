شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لإعلان صفقة مروان عطية بعد حسم جميع التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي إعلان مسئولى النادى عن صفقة مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، خلال الساعات القليلة المقبلة، لتدعيم وسط الفريق، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وأعلن الأهلي على مدار اليومين الماضيين التعاقد مع التونسي محمد الضاوى "كريستو" من النجم الساحلي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، بجانب استعارة خالد عبد الفتاح ظهير أيمن فريق سموحة لمدة ستة أشهر تبدأ من يناير الجارى.

تفاصيل صفقة الأهلي مع مروان عطية

وحسم الأهلي صفقة نجم وسط الاتحاد بتقديم عرض للنادى السكندرى قيمته 20 مليون جنيه بجانب إعارة اثنين من لاعبى الأهلي.

ومن أبرز اللاعبين المُرشحين للاتحاد كل من: محمد محمود، عمار حمدي، عبد الرحمن مانو، محمد فخري، محمد مغربي وعبد الرحمن رشدان، حيث سيتم اختيار اثنين منهم بجانب دفع مبلغ 20 مليون جنيه.

وبدأ مروان عطية مسيرته الكروية داخل جدران نادي الاتحاد السكندري، وذلك في موسم 2019/2020، حيث شارك اللاعب في 94 مباراة بإجمالي 6 آلاف و536 دقائق لعب مع زعيم الثغر سجل خلالها هدفا واحدا، وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

مروان عطية.. القيمة التسويقية للاعب

مروان عطية من مواليد الأول من أغسطس عام 1998 ويبلغ عمره 24 عاما، فيما تبلغ القيمة التسويقية للاعب الاتحاد السكندري 250 ألف يورو طبقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، ويلعب مروان كخط وسط مدافع.





مروان عطية.. انطلاقة قوية مع المنتخب

لفت مروان عطية الأنظار إليه بعد انضمامه إلى منتخب الفراعنة خلال فترة تولي البرتغالي كارلوس كيروش المسؤولية الفنية للمنتخب الوطني، ليلفت الأنظار إلى لاعب الاتحاد خلال الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين زاد اهتمام أندية القمة بالحصول على خدمات اللاعب.