شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة بريطانيا للاسكواش تستعرض تقرير ”الخليج 365” عن الاكتساح المصرى للمنافسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز الحساب الرسمي لبطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الاسكواش، على تويتر، تقريراً نشره ”الخليج 365” عن النتائج المتميزة التى حققتها البعثة المصرية فى ربع نهائي البطولة، بعدما تأهل 25 لاعباً إلى الدور نصف النهائي.

ونشر ”الخليج 365” تقريراً بعنوان "اكتساح.. مصر تستحوذ على 25 مقعدا فى نصف نهائى بريطانيا لناشئى الإسكواش" ، وجاء فى التقرير أن البعثة المصرية استحوذت على النسبة الأكبر من المقاعد فى منافسات الدور نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الاسكواش، في مدينة برمنجهام الانجليزية.

وسلّط الاتحاد المصري للاسكواش الضوء على التقرير الذى نشره ”الخليج 365” قبل أن يقوم الحساب الرسمي لبطولة بريطانيا لناشئي الإسكواش بإبراز التقرير ذاته.



حساب بطولة بريطانيا نقلاً عن حساب اتحاد الاسكواش

وتختتم اليوم، الأحد، منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والتي استضافتها مدينة برمنجهام الانجليزية خلال الفترة بين 4 إلى 8 يناير الجاري، وذلك بعدما غابت البطولة في أخر موسمين بسبب تداعيات فيروس كورونا وقيود السفر.

وتعتبر بطولة بريطانيا هى الأقدم والأكثر شهرة في بطولات العالم للناشئين، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية.

وشارك فى البطولة التي تستضيفها إنجلترا أكثر من 650 لاعبًا ناشئا من جميع أنحاء العالم، ويتنافسون فى فئات عمرية، الفتيات والفتيان تحت 11 عامًا وحتى أقل من 19 عامًا.

من جانبه، قال مارك ويليامز، المدير التنفيذي للاتحاد الإنجليزي للاسكواش، "يسعدنا أن نعلن عن عودة بطولة الناشئين البريطانية المفتوحة بكامل حجمها ونتطلع للترحيب بعودة أفضل اللاعبين الناشئين في العالم إلى حدثنا الرئيسي.

وأضاف، "القيود المفروضة على السفر الدولي بسبب جائحة COVID-19 ، جعلت الحدث غير مقبول في العامين الماضيين ، لكننا سعداء لأن الكثير من الشباب ستتاح لهم الفرصة مرة أخرى للتنافس على الألقاب المرغوبة في برمنجهام في يناير ".