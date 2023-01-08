شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفوق على الحدود فى تاريخ المواجهات قبل لقاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضيفًا على حرس الحدود اليوم، الأحد، فى الثالثة إلا الربع عصرًا على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، فى إطار الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد قررت فى الساعات الماضية نقل هذه المباراة إلى القاهرة بدلا من الإسكندرية بناءً على موافقة الفريقين.

وجاءت مواجهات الإسماعيلي أمام الحدود كالتالي: لعب 32 مباراة فاز 10 تعادل 15 خسر 7، له 34 هدفًا عليه 27 هدفًا كلين شيت 14 مباراة

– الدوري العام ..

ملعب الإسماعيلى .. فاز 9 تعادل 4 خسر 2 له 19 هدفًا عليه 9 أهداف كلين شيت 9 مباريات

ملعب حرس الحدود .. فاز 1 تعادل 10 خسر 4 له 14 هدفًا عليه 16 هدفًا كلين شيت 4 مباريات

أهداف الإسماعيلى عن طريق 22 لاعبًا .. حسنى عبد ربه 5 أهداف ، عماد النحاس ومعتصم سالم ومحمد محسن أبو جريشة وعبد الله السعيد ومحمد فضل ومروان محسن وعماد حمدى هدفين لكلا منهم وشحته ورضا وعمرو فهيم وسولمون ومحمد عبد الله وروبرت أكورى وعمر جمال وعمرو سمير وسيد معوض وجون جامبو وجودوين وسعد حسنى ومحمود عبد الرازق شيكابالا وعمر الوحش هدفًا لكلا منهم

– كأس مصر ..

لعب مباراتين تعادل 1 خسر 1 له هدفًا عليه هدفين كلين شيت مباراة واحدة ” الصعود بركلات الترجيح مرة واحدة ”

الهدافين .. محمد السليتى هدفًا

ويستضيف ستاد الكلية الحربية لقاء الإسماعيلي مع حرس الحدود ومواجهة اليوم ستكون على ملعب يرتبط بذكريات جميلة ورائعة وآخرى سلبية بالنسبة للدراويش.

في يوم 11 مايو عام 2009 حيث فاز الإسماعيلي على فريق المصرية للإتصالات بهدف نظيف أحرزه محمد محسن أبو جريشة بالجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري العام وسط حضور جماهيري وصل إلى أكثر من 20 آلاف مشجع زحفوا خلف فريقهم من الإسماعيلية، ليستمر الفريق على قمة الدوري قبل الجولة الأخيرة.

بينما يوم 1 مارس من العام الماضي 2022، حيث تعادل الإسماعيلي مع مصر المقاصة بهدفين لكل منهما، بعدما نجح الفريق فى تسجيل هدفين قبل أن يتلقى هدفين وأهدر للدراويش خلال المباراة ركلتي جزاء عن طريق عصام صبحي وعبدالرحمن مجدي.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الـ 18 والأخير في جدول الدوري برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد الإسماعيلي، الذي يحتل المركز قبل الأخير، لذلك تمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين للهروب من القاع.

وأنهى فريق حرس الحدود اجراءات قيد الثنائي أحمد على مهاجم المقاولون العرب والزمالك السابق وإسلام جمال مدافع فاركو، ومن المقرر أن يكون اللاعبان جاهزان لمواجهة الإسماعيلي.

وأعلن نادي حرس الحدود ضم إسلام جمال لاعب نادي فاركو، لتدعيم صفوف الحرس فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تصحيح المسار والهروب من قاع جدول الترتيب، كما أعلن النادي تعاقده رسمياً أحمد على، مهاجم المقاولون العرب السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى صفقة انتقال حر، وتعاقد حرس الحدود مع أحمد على بناءً على طلب أحمد أيوب، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق فى مركز قلب الهجوم.