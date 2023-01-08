شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ومكان قمة الأهلى والزمالك فى المرحلة الثانية من محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مباراة قمة المرحلة الثانية لدورى محترفى كرة اليد للرجال بالجولة العاشرة يوم 24 مارس المقبل.

ويشهد دورى المحترفين حاليا دورة توقف لاستعداد المنتخب للمشاركة فى بطولة العالم بالسويد وبولندا، على أن تستأنف المسابقة 9 فبراير المقبل.

وتشهد الجولة الأولى من المرحلة الثانية منافسة بين كل من، الأهلى مع سموحة والزمالك مع طلائع الجيش وسبورتنج مع البنك الأهلى.

ويخوض منتخبنا الوطنى المصرى الأول للرجال لكرة اليد بالمجموعة السابعة منافسات بطولة العالم فى نسختها الـ28 للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها بولندا والسويد خلال الفترة من 11 الى 29 يناير 2023.

جدول المباريات:

يوم 13 يناير (منتخب مصر × منتخب كرواتيا ) المباراة فى تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر.

يوم 15 يناير (منتخب مصر × منتخب المغرب ) المباراة فى تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر.

يوم 17 يناير ( منتخب مصر × منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ) المباراة فى الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر.