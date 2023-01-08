شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج المصريين فى نصف نهائى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت البعثة المصرية للاسكواش نتائج أكثر من طيبة فى منافسات الدور نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، التى تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية، فى أول نسخة بعد غياب البطولة لمدة عامين بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وكانت مصر قد حصدت نصيب الأسد في الدور نصف النهائي بعدما تأهل 25 لاعباً مصرياً إلى تلك المرحلة، فيما جاءت أمريكا في المركز الثاني بـ 5 لاعبين.

وجاءت نتائج المصريين فى الدور نصف النهائي كالتالي:

منافسات تحت 11 سنة

ـ فوز تاليا شريف على مواطنتها حبيبة وائل بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-13, 11-9, 11-8, 11-4.

ـ فوز لي لي مارشيل على مواطنتها جوري خشبة بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-1, 11-7, 11-4.

ـ فوز مالك أحمد على مواطنه عمرو مصطفى بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-4, 5-11, 11-6.

ـ فوز حازم ثروت على مواطنه آسر سمير بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-6, 6-11, 12-10.

منافسات تحت 13 سنة

ـ فوز حبيبة رزق على مواطنتها راما النجار بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-5, 11-4, 7-11, 11-9.

ـ فوز ماليكة تيمور على منافستها الماليزية جينوريكا بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-5, 11-7.

منافسات تحت 15 سنة

ـ فوز سيف الرفاعي على الماليزي نيكلسوار بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 11-9, 19-17, 11-8.

ـ فوز مروان عسل على الأمريكي أيدن شي رين بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-6, 11-7.

ـ فوز سهيلة حازم على مواطنتها رقية سالم بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 9-11, 12-10, 11-5.

ـ هزيمة ملك سمير أمام الهندية أناهات سينج بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-4, 11-2.

منافسات تحت 17 سنة

ـ فوز إياد حسام على الأمريكي ألكساندر بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-7, 11-6.

ـ فوز نور خفاجي على مواطنتها سلمى الشيخ بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 11-8.

ـ فوز يوسف سالم على الكوري جويونج نا بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-13, 11-6, 7-11, 11-6, 11-4.

ـ هزيمة بارب سامح أمام الأمريكية ماديسون بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 0-11, 7-11, 11-9, 11-7, 11-3.

منافسات تحت 19 سنة

ـ فوز فيروز أبو الخير على الماليزية أيرا أزمان بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-7, 13-11.

ـ فوز أمينة عرفي على مواطنتها ملك خفاجي بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-5, 11-13, 13-11, 11-7.