شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يمد معسكره فى القاهرة استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، مد معسكر الفريق بالقاهرة استعداداً لمواجهة النادي الأهلي فى السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان المصري قد فاز فى الجولة الماضية على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.

من جهته أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري، أنه من الوارد أن يشارك اللاعبون الجدد الذين سينضمون للفريق قبل مباراة الأهلي، وقال إبراهيم حسن فى تصريحات صحفية، أن الأندية تتعامل مع المصري برئاسة كامل أبو علي على أنه نادٍ خليجي، اللاعب الذى يكون سعره مليوناً يطلبون فيه 10.

وأوضح إبراهيم حسن أن اللاعبون الذين سيرحلون من الفريق يعود أمرهم لمجلس الإدارة، مضيفاً أن الجهاز الفني لا يريد أن يرحل أحد، ووارد لاعبين سيخرجون للإعارة في الفترة الحالية.

من جانبه هنأ حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، جماهير الفريق البورسعيدي على الفوز في مباراة الاتحاد السكندري، وكذلك هنأ اللاعبين على المستوى المميز الذى ظهروا عليه طوال المباراة.

وأضاف مدرب المصري، أنه واجه صعوبات فى بداية مهمته مع المصري، خاصة فى ظل الإصابات والإيقافات التى ضربت الفريق فى المباريات الأخيرة، ولكنه تعامل مع تلك الأمور بحرص وتركيز، حيث اعتمدنا على اللاعبين الذي يجيدون اللعب في أكثر من مركز لتعويض تلك الغيابات.

وأكد حسام حسن أنه ليس هناك وقت كافٍ لخوض مباريات ودية لتجهيز بعض اللاعبين وتصحيح الأخطاء، مضيفاً أن المباريات الرسمية أفضل تجهيز للاعبين.