شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: المقاولون وفيوتشر والاتحاد مهتمون بالحصول على خدمات محمد محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن محمد محمود، لاعب وسط النادي الأهلي، تلقى 3 عروض للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي الجارى، وذلك بعد خروجه من الحسابات الفنية لمارسيل كولر مدرب الأهلي.

وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، محمد محمود وزياد طارق وحسام حسن، وممكن أن ينضم إليهم عمار حمدى، جميعهم كانوا فى بند الإعارة بالنسبة للأهلي.

وأضاف شوبير، محمد محمود تلقى عرضاً من المقاولون والاتحاد السكندري وفيوتشر، لكن الأخير لم يقدم عرضاً رسمياً، ووكيل اللاعب عندما تحدث مع فيوتشر أبدوا رغبتهم فى ضمه، ولكن مفيش فريق عايز يدفع فلوس.

واختتم شوبير قائلا، "محمد محمود عايز يروح فيوتشر وبعدها الاتحاد السكندرى ثم المقاولون العرب".

من جهته قال عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، إن هدف فريقه فى المنافسة بعد الوصول لوصافة الدوري المصري بعد فوزه المثير على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

وأضاف السقا، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2، "لا نية لرحيل محمد رضا بوبو وعمر كمال عن الفريق، الإدارة والجهاز الفني لديهم رغبة في المنافسة ونتمسك بجميع اللاعبين".

وعن هدف رضا بوبو في سيراميكا قال السقا: "الجهاز الفني كان يستعد لتعنيف محمد رضا "بوبو" عندما سدد الكرة من مسافة بعيدة لكنها سكنت شباك محمد بسام فذهبنا إلى الاحتفال معه".

وأضاف المدير الرياضي لفيوتشر، "تألق لاعبي الفريق يدفع العديد من الأندية لطلب التعاقد معهم وهذا أمر يسعدنا، هدفنا هو تحقيق رغبات الجهاز الفني ودعم الفريق بأفضل صورة".