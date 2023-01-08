شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات الأهلي جارية لضم مهاجم أجنبي بعد صرف النظر عن يعقوبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم صفقة أجنبية أخرى في خط الهجوم بعد تعثر التعاقد مع الغاني عزيز يعقوبو مهاجم ريو آفي البرتغالي بعدما تعطلت مفاوضات إدارة الاهلي للتعاقد معه لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي.

جاء رغبة الأهلي في تحويل صفقة يعقوبو من بيع إلى إعارة بسبب عدم رضا إدارة النادي عن نتيجة الفحوصات التى خضع لها اللاعب خلال اليومين الماضيين بالقاهرة حيث تم إكتشاف بعض المشاكل في "ركبة" اللاعب لكنها لم تُعيقه عن الظهور بشكل جيد مع ناديه البرتغالي طوال الفترة الماضية لذا أستقرت إدارة القلعة الحمراء على تقديم عرض بالتعاقد مع اللاعب لمدة ستة أشهر ثم تدفع مليوني و500 ألف دولار نهاية الموسم الجاري حال شراء اللاعب نهائياً .

وتتفاضو إدارة الأهلي في الوقت نفسه مع مهاجم أجنبي أخر يترد إنه من أمريكا اللاتينية تمهيداً للتعاقد معه حال فشل صفقة يعقوبو.