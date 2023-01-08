شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض ضم حراس مرمى للأهلي في ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على تأجيل فكرة التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، ورغم إصابة مصطفى شوبير حارس الفريق الشاب بقطع في غضروف الركبة وإجراءه جراحة مؤخراً في النمسا إلا أن إدارة النادي قررت تأجيل ملف تدعيم حراس المرمى.

وجاء قرار إدارة الأهلي لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أن الفريق يحتاج تدعيم مراكز أخرى خلال يناير الجاري وأبرزها الهجوم والجناح ، وأن المفاوضات جارية بين أكثر من لاعب محلي وأجنبي للإنضمام للقلعة الحمراء بعد التعاقد مع خالد عبد الفتاح ظهير أيمن فريق سموحة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة والتونسي محمد الضاوي كريستو لاعب النجم الساحلي .

كما ترى إدارة الأهلي أن إصابة مصطفى شوبير لن تُبعده طويلاً عن الملاعب ، حيث يحتاج أربعة أسابيع للعودة للتدريبات الجماعية بجانب رضا الجهاز الفني على حُراس الأهلي المتواجدين بالفريق حالياً ، وهو محمد الشناوي وعلي لطفي وشوبير بجانب حمزة علاء .