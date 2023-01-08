شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطلب تدعيم الزمالك في يناير ويشترط "مهاجم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، من الإدارة العمل على سد احتياجات الفريق من صفقات في الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة في المراكز التي تحتاج لدعم بعد الإصابات التي لحقت بالفريق وعلى رأسهم محمود الونش، وكذلك مركز المهاجم الصريح الذى يعانى من النقص وغياب عامل الخبرة.

ويعود محمود شبانة إلى صفوف الزمالك بعدما استقرت إدارة الكرة على قطع إعارته من أجل تدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمود الونش، ورحب جوسفالدو فيريرا بعودة اللاعب للقلعة البيضاء خاصة وإن هذا المركز يحتاج لدعم سريع، كما يكثف مسئولي الزمالك البحث عن مهاجم سواء محلى أو أجنبى، إلا إن إدارة الكرة ترغب في البحث عن مهاجم مميز للتعاقد معه، وترفض التسرع في التعاقد مع أي لاعب قبل التأكد من كفاءته.

على صعيد مختلف، قدم عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، اعتذاره لجماهير فريقه بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الداخلية، وقال عبد الله جمعة، خلال ظهوره بقناة نادي الزمالك: "أعتذر لجماهير نادي الزمالك عن عدم خوض المباراة، وعملت تحليل بناء على قرار من مسئولى النادي"، وكان مرتضى منصور عقد جلسة مع عبد الله جمعة مساء الجمعة بمقر النادي اليوم من أجل تقديم الأخير اعتذاره لجماهير النادي، بعد الغياب عن مباراة الداخلية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.

كما قرر رئيس النادي تعيين إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق، ضمن الجهاز الفنى للفريق بدلا من أسامة نبيه الذى رحل عن الجهاز الفنى، ليكون مدربا عاما للفريق، ووجه مسئولو الزمالك الشكر الى أسامة نبيه على الفترة التى قضاها فى خدمة الزمالك خلال الفترة الماضية.

وكان نبيه أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اعتذرت عن التواجد فى الجهاز الفنى للزمالك وأتمنى لهم التوفيق فى المرحلة القادمة، والحمد الله". وأوضح نبيه أن دوره انتهى بالجهاز الفنى للزمالك نافياً أن تكون هناك خلافات بين وبين فيريرا المدير الفنى للفريق.