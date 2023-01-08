موعد مباراة السعودية والعراق في خليجي 25.. والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي منتخب السعودية مع نظيره العراقي، مساء يوم الاثنين، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة خليجي 25.

موعد مباراة السعودية والعراق في خليجي 25

مباراة السعودية والعراق تقام على ملعب البصرة الدولي، بعد نحو ساعة واحدة من انتهاء لقاء عمان واليمن.

وتستضيف الملاعب العراقية منافسات بطولة كأس الخليج العربي لأول مرة منذ نحو 40 عاما.

موعد مباراة السعودية والعراق في خليجي 25 هو مساء يوم الاثنين 9 يناير/ كانون ثان 2023.

وستنطلق مباراة مباراة السعودية ضد العراق في تمام الساعة 7.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

موعد مباراة السعودية والعراق في خليجي 25 والمعلق والقنوات الناقلة

يمكن للمشاهدين ومشجعي المنتخبات الثمانية المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي، لمتابعة البطولة عبر مجموعة من القنوات المفتوحة.

مباراة السعودية والعراق ستنقل عبر القنوات التالية (Alrabiaa Sport - Alkass One HD - KSA Sports 1 HD - AD SPORTS 1 HD - Dubai Sports 1 HD - Al Iraqiya Sports HD).

وعلى مدار مشاركاته السابقة في البطولة، خاض المنتخب السعودي 109 مباريات فاز بـ56 منها وتعادل 25 مرة وخسر في 27.

في المقابل، لعب منتخب العراقي 65 مباراة فاز بـ30 منها وتعادل في 24 وخسر 11 مرة.