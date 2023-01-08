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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي منتخب عمان مع نظيره اليمني، مساء يوم الاثنين، في انطلاقة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة خليجي 25.

موعد مباراة عمان واليمن في خليجي 25.. والقنوات الناقلة

مباراة عمان واليمن تعقبها مواجهة أخرى في المجموعة الأولى أيضا، تجمع بين العراق والسعودية على ملعب البصرة الدولي، الذي يحتضن المباراتين.

ويحتضن العراق منافسات بطولة كأس الخليج العربي لأول مرة منذ عام 1979.

موعد مباراة عمان واليمن في خليجي 25 هو مساء يوم الاثنين 9 يناير/ كانون ثان 2023.

وستنطلق مباراة عمان ضد اليمن في تمام الساعة 4.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة عمان واليمن في خليجي 25؟

يمكن للمشاهدين ومشجعي المنتخبات الثمانية المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي، لمتابعة البطولة عبر مجموعة من القنوات المفتوحة.

مباراة عمان واليمن ستنقل عبر القنوات التالية (Alrabiaa Sport - Alkass One HD - KSA Sports 1 HD - AD SPORTS 1 HD - Dubai Sports 1 HD - Al Iraqiya Sports HD).

ويبحث المنتخب اليمني عن أول انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج العربي، بعد أن خاض 31 مباراة تعادل في 6 منها وتلقى الخسارة 25 مرة.

في المقابل، خاض منتخب عمان 108 مباريات في البطولة، حقق خلالها 20 فوزا وتعادل في 28 وخسر 60 لقاء حتى الآن.

كشف بيان رسمي عن أعداد الوافدين إلى العراق بسبب استضافة مدينة البصرة لمنافسات كأس الخليج العربي "خليجي 25".

المنافذ الحدودية العراقية أصدرت بيانا رسميا أوضحت فيه، أنه تم تسجيل دخول 34 ألف وافد لحضور بطولة خليجي 25 التي أنطلقت أول أمس الجمعة في مدينة البصرة.

وقال عمر الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية: "عدد الوافدين لبطولة خليجي 25 عبر منفذي مطار البصرة الدولي ومنفذ سفوان الحدودي بلغ ما يقارب 34 ألف شخص".

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجه، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بإلغاءِ الرسوم المُترتبةِ للحُصولِ على تأشيراتِ الدخولِ إلى العراق (رسوم الفيزا) لكلِ مَن يرغب بحُضورِ خليجي 25.

وانطلقت بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة الرياضية جنوب العراق، يوم الجمعة الماضي، على أن تستمر فعالياتها حتى 19 يناير/ كانون الأول الجاري.

وأقيمت حتى الآن 4 مباريات ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات شهدت تحقيق منتخبات السعودية، البحرين، قطر للفوز مقابل تعادل سلبي وحيد بين العراق وعمان.