بعد حديثه عن المواد المخدرة.. مرتضى منصور يكشف: لماذا فضحت أحمد فتوح وعبدالله جمعة على الهواء؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سبب حديثه عن وجود تعاطي ثنائي الفريق عبدالله جمعة وأحمد فتوح لمواد منشطة.

وقال منصور، في تصريحات عبر قناة "الزمالك"،: "أقول لمن يقول لماذا فضحت عبدالله جمعة وأحمد فتوح، لأن لو الزمالك لم يقم بأجراء ضدهما كان النادي سيتعرض للإيقاف لمدة عامين".

وأضاف مرتضى: "منظمة مكافحة المنشطات عالمية وتتواجد في كل مباراة، وحين عرفوا بخروج اللاعبان من قائمة الفريق طلبوا معرفة السبب".

وتابع رئيس الزمالك: "فتوح قال انه مصاب بكورونا لذلك تم كشفه، هربت من المباراة لأنك وقعت في مصيبة كبيرة، لذلك أنا كرئيس نادي قررت الإعلان عن ذلك حتى لا يتعرض الزمالك للعقوبة من الاتحاد الدولي".

وواصل: "اللجنة التي جاءت إلى الزمالك من منظمة مكافحة المنشطات تأكدت أن الزمالك لم يكن يعلم بما حدث وأصدر تقريرا يبرأ فيه النادي".

وأكمل مرتضى: "هل كنتم ترغبون في أن يتعرض الزمالك للإيقاف بسبب لاعب تافة، والآن هو هارب حتى تزول المادة المخدرة من جسده ولا تظهر في التحليل".

وقال رئيس الزمالك: "أحمد فتوح قال لي أريد أن ارحل عن الزمالك فكان ردي عليه " احضر عرضا للنادي وسأوافق"".

وأتم مرتضى منصور تصريحاته: "أقول لم يهاجم أمير مرتضى، من قام بالتعاقد مع فرجاني ساسي ودونجا وزيزو وبنشرقي؟، "انت أمير حرقك ليه"، لأنه كان ضابط شرطة ولا يعمل عندك وعاشق للزمالك، " لو هتقل أدبك على أمير سأقوم بضربك بالجزمة".