الامارات | أرواح شريرة تطارد "التؤامان حسن" في بورسعيد.. قلبهما ميت أمام جميع الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغرب مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي إبراهيم حسن من أخطاء الحكام أمام فريقه رغم فوزه على الاتحاد السكندري 2-1 في الجولة الـ 12 من الدوري المحلي.



وقال حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس المصرية إنه يواجه صعوبات مع شقيقه خلال عملهما مع المصري البورسعيدي، موضحاً: "الأجواء في النادي جيدة جداً وهناك ترابط كبير بين الإدارة والجهاز الفني، لا أحد يستطيع أن يُوقف النادي المصري إذا اتحد الجميع لمصلحة النادي".



وأضاف: "هناك ناس شر يحاولون تعطيل مسيرتنا مع النادي وهؤلاء الأشخاص معروفين وهم من يُطلق عليهم (عبده مشتاق)، هؤلاء الأشخاص موجودين في بورسعيد، وهم أرواح شريرة تبث الشائعات دائما حولنا".



في المقابل تحدث عن أخطاء الحكام، وقال: "كل مباراة لدينا بعض الحالات التحكيمية التي لا يتم احتسابها لنا وأريد أن يقول الخبير التحكيمي لنا لماذا لا يتم احتسابها؟، كما أننا نحصل على كميات إنذارات كثيرة خاصة الجهاز الفني ولا أعرف لماذا؟".



وختم: "أنا وحسام لا نعرف شيء اسمه التراجع (اللي قلبه ميت لا يعرف التراجع أمام أي فريق) ولكن هناك آفة للاعب المصري وهو التراجع بعد أن يتقدم في النتيجة".